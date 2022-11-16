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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجن من سنة إلى 3.."النواب" يحذر من ترويع المواطنين على السوشيال ميديا

صدى البلد

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بـمجلس النواب، إن الإعلام يجب أن يحرص على فتح ملف مخالفات منصات التواصل الاجتماعي وتجاوزاتها الأخلاقية، متابعا: المجلس يحرص على مجاراة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.

وأضاف “بدوي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"،على قناة المحور: الكثير من رواد السوشيال ميديا يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسنعمل على وجود تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.

وأوضح أن قانون تقنية المعلومات سيحد من الجرائم الإلكترونية، متابعا: هناك تنسيق مع كل الجهات المعنية، ونرصد المخالفات.

وأكد أن الشباب المتورطين في واقعة ترويع المواطنين سيكونون معرضين للسجن من سنة إلى 3 سنوات، مسترسلا: سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ما يضر المجتمع خلال الفترة المقبلة، وهناك حزمة تشريعات وسنعمل بقوة في هذا الملف بداية من الأسبوع المقبل.

النواب مجلس النواب التواصل الاجتماعي الإبتزاز الإلكتروني ترويع المواطنين اخبار التوك شو

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