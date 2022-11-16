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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير البترول: وقعنا اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال لـ أوروبا

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز المسال، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أيضا مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين سواء عمليات إنتاجه.

وأكد طارق الملا خلال لقائه هاني النحاس مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن اتفاقية اليوم تأتي استمرارا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ودعمهم لمصر في هذا الاطار.

وأضاف  طارق الملا أن الدولة المصرية تعكف على وضع استراتيجية للهيدروجين الأخضر وتحديد خطة مصر، متابعا: ركزنا على إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج منتجات خالية من الكربون.

وأشار طارق الملا  إلى أن الدولة المصرية لديها مجموعة من الشركات تعمل في عمليات الاستكشاف، مردفا أنه مع نهاية العام المقبل سيتم بدء أول حقل استكشافي في البحر الأحمر.

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