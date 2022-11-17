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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس تنهي امتخانات منتصف الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 


قال  الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد كلية الآثار  ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب، انه من المقرر انتهاء  امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول اليوم الخميس  لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات. 
 

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد  انه يجرى اختبار الطلاب وفقـًا للجدول المعلن. وتتضمن لجان الفرقة الاولى فترتين الأولى من الساعة 9حتى 10 صباحًا، والثانية من 10.30 حتى 11.30، والفرقة الثانية من 12- 1 ومن 1.30 الى 2.30.

وأضاف  أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للجميع قبل موعد أول اختبار.

وأضاف  أن القواعد التى تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت للسادة أعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للاجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

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