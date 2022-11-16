شبانة يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في عقد مباراة مصر وبلجيكا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المباراة الودية بين مصر وبلجيكا، لن تجعله ينسى الفوضى التي حدثت في توقيع عقد هذا اللقاء الذي يقام في الكويت يوم الجمعة القادم.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «مباراة مصر وبلجيكا الودية لن تجعلنا ننسى الفوضى في عقد تلك المواجهة الودية، حصلنا على فيديو من مشجع يتحدث فيه عن أسعار التذاكر، وأنها أغلى من تذاكر مواجهات بطولة كأس العالم، حيث ستصل سعر التذكرة إلى 150 دينار كويتي».

وأضاف محمد شبانة : «هناك شغف كبير في الخليج، لمتابعة أي مباراة طرفها منتخب مصر، سواء لمتابعة محمد صلاح أو مشاهدة جماهير الأهلي والزمالك للاعبيها هناك في الكويت، المباراة ستكون هامة للجالية المصرية في الكويت».

وواصل محمد شبانة تصريحاته قائلًا: «تم بيع 60% من تذاكر اللقاء والمكاسب ستصل إلى 200 مليون جنيه، المشجعين في الكويت نفسهم يرون أن الأسعار غالية جدا لتذاكر المواجهة الودية».

وتابع: «الشركة المنظمة للمباراة ضحكت علينا، وحققت مكاسب كبيرة من وراء التذاكر، هل يعقل أن يحصل المنتخب المصري على 250 الف دولار فقط، بينما سيتم بيع تذاكر المباراة مقابل 200 مليون جنيه؟!».

وأكمل: «لابد من فتح باب التحقيق في هذا الأمر، أطالب وزير الشباب والرياضة، يجب تشكيل لجنة للتحقيق، هل المسئولين قاموا باستغلال هذه المباراة الودية لتحقيق مكاسب، وهل هم جديرين بمناصبهم أم لا؟».

وأتم: «إذا كان حازم امام مشغول بالجانب الفني، وبركات مشغول مع ميكالي في المنتخب الاوليمبي، فما هو الذي يشغل جمال علام وجمال الدرندلي وايهاب الكومي، وباقي الأعضاء الذي يقع عليه عبئ متابعة ما يحدث في الجبلاية، وأين إدارة التسويق؟!».