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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحمد يناشد وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية انزلاق غضروفي بأسرع وقت

صدى البلد

ناشد المواطن  احمد محمود عبد النبي حسين ، البالغ من العمر 53 عاما ، والمقيم  بمركز بني مزار - التابع لمحافظة المنيا، في رسالة بعث لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة، الموافقة إجراء عملية  انزلاق غضروفي وتزحلق بالفقرات على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن .

 

ويقول فى رسالته : كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت ب" انزلاق غضروفي وتزحلق بالفقرات " ، وانا  الأن حتاج الي تتدخل جراحي استنصال غضروفي قطني +تثبيت فقرات مستويين او اكثر ، وكل دخلي الشهري من تكافل وكرامة، وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل، مش بيكفى الأكل والشرب والحياة العادية ".

 

وأضاف : بعد معاناة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء، أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج، مطالبا بمساعدته فى إجراء عملية  انزلاق غضروفي وتزحلق بالفقرات على نفقة الدولة حتى يستطيع السير علي أقدامة مرة أخرى.

 

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة في أسرع وقت ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج وعدم تحمل الالم ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة  ".

وللتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01157908073

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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على نفقة الدولة انزلاق غضروفى تزحلق بالفقرات تتدخل جراحي استنصال غضروفي تثبيت فقرات

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