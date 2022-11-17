مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أسود قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة واتسم بالقماش اللامع بالكامل، وحمل التصميم توقيع paulajouayed.

أنتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم مما منحها إطلالة متكاملة، وتزينت بمجموعة من المجورهرات التي زادت من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.