سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت درة في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث أرتدت بليزر متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأصفر اللافت مع بنطلون من نفس اللون مما منحها إطلالة ملفتة للأنظار.

قد حملت إطلالة درة في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالميةAlexander McQueen ، وبلغ سعر الجاكيت ما يقرب من 76ألف جنيه مصري أما البنطلون 20 ألف جنيه.

سعر إطلالة درة





سعر إطلالة درة

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها المتطايرة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.