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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل نودلز
طريقة عمل نودلز

نودلز من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يفضل العديد تناولها نظرا لمذاقها الغير تقليدي و المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل نودلز في البيت بمذاق شهي و لذيذ بدلا من شرائها من المطاعم.


مقادير نودلز 


باكيت نودلز كبير
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
كوب بصل أخضر شرائح
ملعقة كبيرة صويا صوص
ملعقة صغيرة سكر بني
زيت سمسم
زبدة
مرقة
بيضة 
ملح
فلفل أسود

نودلز 


طريقة تحضير نودلز 


في ووك ساخن على النار نضع القليل من زيت السمسم والزيت النباتي ثم نضع البصل والسكر البني ونقلب ثم نضع الثوم والبصل الأخضر والصويا صوص والملح والفلفل الأسود وقطعة زبدة ونقلب ثم نضع المرقة ونقلب ثم نضع النودلز ونتركها حتى تمام النضج ثم تزين بالسمسم الأبيض وتقدم بالهنا والشفا


 

نودلز مقادير نودلز طريقة عمل نودلز الشيف سارة عبد السلام طريقة تحضير نودلز

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