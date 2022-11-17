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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير العملية التعليمية بالكليات

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعل


أجرى  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بالكليات، يرافقه عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل رئيس الجامعة، جولته، بتفقد سير الدراسة بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، يرافقه  الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتقى بالطلاب، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن الجامعة لا تألو جهدا في دعم الكلية، كما رحب  بالدكتور محمد الفقي، أستاذ المايكروبيولوجي بجامعة أسيوط.

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واستكمل الدكتور حمدي حسين، جولته، بتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق، والذي  استقبل 90 طالبا وطالبة، لتأدية إختبارات الفرقة الأولي لكلية الطب لأول مرة، يرافقه كل من الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية،  الدكتور مايكل مجدي زكي، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع،  والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالتنظيم والإمكانيات المقدمة للطلاب والتي تؤهلهم لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موجها القائمين على عملية الاختبارات بتذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بالجامعة.


واستأنف رئيس الجامعة، جولته  بتفقد سير الدراسة بكلية الفنون الجميلة، رافقه كل الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، الأستاذ الدكتور أحمد حمدي عبد الحارث، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما تفقد المبني التعليمي القديم وبعض أتيلييهات الطلاب وحثهم علي الجهد والاجتهاد من أجل إنتاج كوادر بشرية تؤهلهم لسوق العمل،  مؤكداً أن المبني سيخضع للإحلال والتجديد في القريب العاجل من أجل تقديم خدمات أفضل وتحمله لسعة طلابية أكثر.

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