عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام فوج إعداد القادة العام ضمن خطة تحقيق التنمية المستدامة

معهد إعدد القادة
معهد إعدد القادة

اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوج إعداد القادة العام والذي عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وكذلك محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات.

كان ذلك بحضور الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومي زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأستاذ الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان.

txt

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن فوج إعداد القادة الجُدد

txt

جامعة حلوان: نعمل على بناء كوادر بحثية متميزة تساهم في تحقيق التنمية

ومن جانبه أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام طلاب هذا الفوج، معربا عن فخره بأفكارهم البناءة، مشيرا إلي أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. 

وأكد أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لانهم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، موضحا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

وانطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية  وحاضر فيها الدكتور رامى عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا متحدثا عن معادلة إدارة الدولة، مفيدا أن أساليب تقييد التنمية فى المجتمع يأتي من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف والبطالة، لذا أوضح سيادته على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد، وقد تطرق  سيادته إلى الحلول لمكافحة الفساد، وفي ختام المحاضرة تطرق سيادته إلي  سياسات القوى الكبرى والاقليمية في العالم العربي وأفريقيا.

انطلقت محاضرة التنمية البشرية وتطوير الذات وحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، موضحا أن التنمية البشرية تهدف إلى النهوض بالكفاءات البشرية وتوفير خيارات وبدائل أفضل لهم، أما التنمية الذاتية فهي مجال يتعلق بتأهيل الشخص لنفسه للتعامل مع مشكلاته الشخصية، وأن تطوير الذات هي ركن أساسي من أركان التنمية البشرية حيث الاهتمام بالأفراد دون البيئة المحيطة، بينما التنمية البشرية هى تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم وتحسين البيئة التي يعيشون بها وإكسابهم مهارات وإمكانيات جديدة، وأوضح سيادته صفات الموارد البشرية، متطرقا لتوضيح قواعد تطوير الذات.

وفى ختام فعاليات الفوج تم التقاط الصورة التذكارية وتوزيع شهادات على الطلاب المشاركين .

التعليم العالي البحث العلمي التنمية المستدامة وزارة التعليم العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة حلوان يشيد بأعمال تطوير مستشفي بدر

وزير التعليم العالي لصدي البلد : طفرة بأعمال تطوير مستشفي بدر الجامعي لخدمة المواطنين

وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير المرحلة الثانية بمستشفى بدر الجامعي

توزيع 35 لاب توب لطلاب الإعاقة البصرية في احتفالية وزارة التضامن بجامعة حلوان

اليوم.. جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر

أخبار التعليم… 40 ألف جنيه قيمة الجائزة.. تعرف على مسابقة المبدع الصغير… وبنات عين شمس تنظم قافلة تنموية داخلية لتخفيف الأعباء عن الموظفين

دعم البحث العلمي بحلوان: نستهدف زيادة الرسائل العلمية الصادرة من الجامعات

جامعة حلوان: مستشفى بدر مجهزة على أعلى مستوى لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز ​​فتاة داخل شقة مهجورة بالاسكندرية

مليش غيرك يا أمي.. عنبة يكشف تعرض والدته لوعكة صحية

استدعاء وشجب.. أول إجراء تصعيدي من الحكومة الليبية المنتهية ولايتها ضد اليونان

وزير الخارجية اليوناني يكشف سبب عدم النزول من طائرته في طرابلس الليبية

روسيا تعلن بدأ المحادثات مع واشنطن بشأن معاهدة ستارت يوم 29 بالقاهرة

بعد قرار الحكومة.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة حجب الأرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

رقم صادم.. سعر فستان إلهام شاهين المثير للجدل| شاهد

ليلة الحسم في دبي.. صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة جلوب سوكر

فيديو

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

أمطار وغيوم .. تحذيرات جديدة من حالة الطقس

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ