اختتام فوج إعداد القادة العام ضمن خطة تحقيق التنمية المستدامة

اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوج إعداد القادة العام والذي عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وكذلك محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات.

كان ذلك بحضور الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومي زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأستاذ الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان.

ومن جانبه أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام طلاب هذا الفوج، معربا عن فخره بأفكارهم البناءة، مشيرا إلي أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.

وأكد أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لانهم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، موضحا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

وانطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية وحاضر فيها الدكتور رامى عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا متحدثا عن معادلة إدارة الدولة، مفيدا أن أساليب تقييد التنمية فى المجتمع يأتي من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف والبطالة، لذا أوضح سيادته على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد، وقد تطرق سيادته إلى الحلول لمكافحة الفساد، وفي ختام المحاضرة تطرق سيادته إلي سياسات القوى الكبرى والاقليمية في العالم العربي وأفريقيا.

انطلقت محاضرة التنمية البشرية وتطوير الذات وحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، موضحا أن التنمية البشرية تهدف إلى النهوض بالكفاءات البشرية وتوفير خيارات وبدائل أفضل لهم، أما التنمية الذاتية فهي مجال يتعلق بتأهيل الشخص لنفسه للتعامل مع مشكلاته الشخصية، وأن تطوير الذات هي ركن أساسي من أركان التنمية البشرية حيث الاهتمام بالأفراد دون البيئة المحيطة، بينما التنمية البشرية هى تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم وتحسين البيئة التي يعيشون بها وإكسابهم مهارات وإمكانيات جديدة، وأوضح سيادته صفات الموارد البشرية، متطرقا لتوضيح قواعد تطوير الذات.

وفى ختام فعاليات الفوج تم التقاط الصورة التذكارية وتوزيع شهادات على الطلاب المشاركين .