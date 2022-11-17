رئيس جامعة بنها يترأس اجتماعا لدراسة الآليات التنفيذية للائحة مركز الشهادات الموحدة

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اجتماعا لمركز الشهادات الموحدة بالجامعة وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد البيطار مدير المركز، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذى لمركز المعلومات بالجامعة وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والمالية ، ومديري عموم الدراسات العليا والبحوث ، وشئون التعليم والطلاب.



وأكد “سوسة”، أن المركز يهدف إلى حفظ وتجميع نتائج خريجي الجامعة على وسائط غير ورقية لحمايتها من التلف والفقد بأي صورة من الصور مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية بالمركز وأخرى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وتسليم نسخة للكليات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد للخريجين، فضلا عن تقليل عدد مرات تردد الخريج على الجامعة لاستخراج الشهادة إلى مرة واحدة وفي الموعد المتفق عليه ودون انتظار عن طريق استخدام الإيميل التعليمى لإرسال طلب الحصول على الشهادة وصورة شخصية حديثة وصورة إيصال سداد الرسوم المقررة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يأتى فى إطار تحقيق المطلب الملح للسفارات والمكاتب الثقافية وكافة الأطراف المجتمعية في تمكينها من التحقق من صحة المؤهلات المقدمة إليها من خريجى الجامعة عن طريق تسجيل رابط اسفل كل شهادة يمكن عن طريقه الوصول الى بيانات الخريج للتأكد من مصداقيته.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البيطار، أنه تم خلال الاجتماع دراسة الآليات التنفيذية للائحة الخاصة بالمركز والتي اعتمدت من مجلس الجامعة بالإضافة إلى دراسة كافة المعوقات والمشكلات للمركز واقتراح الحلول لها.