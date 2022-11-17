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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد بني سويف تنظم ندوة عن دور البورصة في تنشيط الاقتصاد القومي

كلية سياسة واقصتاد
كلية سياسة واقصتاد ببني سويف

نظمت كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف ، ندوة بعنوان "دور البورصة في تنشيط الاقتصاد القومي" وذلك على هامش افتتاح نموذج محاكاة البورصة، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،  وبإشراف   الدكتورة  نجلاء بكر عميد الكلية .

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وحاضر في الندوة، رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ومحمد كمال ممثل البورصة في الغرفة التجارية، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية، والدكتور مسعد الغايش وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنميه البيئة والدكتور محمد نور البصراتي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الغني رئيس قسم الاقتصاد والدكتور أحمد عبد الحافظ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة نشر الوعي بأنشطة ومزايا البورصة ودورها في تنشيط الاقتصاد القومي، ورفع مستويات المعرفة لدى الطلاب بأساسيات الاستثمار في البورصة من خلال تدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار داخل البورصة، فضلاً عن تأهيل الطلاب والخريجين للعمل بمجالات البورصة وزيادة الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لجميع الطلاب.

كلية سياسة واقصتاد ببني سويف
كلية سياسة واقصتاد ببني سويف
بني سويف البورصة المصرية جامعة بنى سويف مجلس إدارة كلية الطب البشري السياسة والاقتصاد بورصة المصرية

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