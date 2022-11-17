وكيل تعليم مطروح يشهد فعاليات مبادرة حراس المناخ |فيديو

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات مبادرة حراس المناخ والذي نظمته إدارة العلمين التعليمية بمدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة وذلك بحضور مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وسحر الحناوي مدير الإدارة وصالح رشيد رئيس مجلس أمناء العلمين و مسعد بدوى وكيل إدارة العلمين وايناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية وهند عفيفي مسئول وحدة تكافؤ الفرص وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتفقد وكيل الوزارة معرض التغيرات المناخية والذي شاركت فيه مدارس العلمين وأجري مناقشة مع الطلاب حول أهمية الوعي بقضايا التغير المناخي في كوكب الارض مثمناً مشاركتهم الفعالة من خلال المشاركة بالأعمال التى تم إنتاجها بمعرفة الطلاب أنفسهم وتحت إشراف معلميهم و هو ما يعكس مدى الوعى الذى وصل إليه الطلاب بهذه القضية الهامة والجهود التى تبذلها الدوله لمواجهة التغيرات المناخية مستخدمين فى ذلك خامات من البيئة وإعادة التدوير لإعداد محتويات المعرض من مجسمات ووسائل تعليمية ومنتجات ورقية ولافتات ومجلات حائطية وأنشطة فنية تخدم مفهوم التغيرات المناخية والتي تأتي تزامنا مع فعاليات القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ بمشاركة زعماء وقادة معظم دول العالم .

وتابع شحاته خلال جولته التفقدية في المعرض تنفيذ مدرسة تل العيس الصناعية لمبادرة (حراس المناخ) والتي يوضح خلالها طلاب المدرسة الفنية أعراض تغير المناخ وأثره السيئ وأن البيئة هى بيتنا الاول وواجب علينا المحافظة عليها من كافة الظواهر السلبية وذلك من خلال الوسائل التعليمية الايضاحية لتعميق الوعي البيئي .

وتابع وكيل الوزارة أيضا بث مباشر لفعاليات يوم المناخ بكافة مدارس العلمين حيث اجري مداخلة علي الهواء مباشرةً مع مدير تل العيس عرض خلاله طلاب المدرسة الصناعية اختراع جهاز مبسط لتحويل الطاقة الشمسية الي طاقة كهربية لتشغيل الأجهزة والذي يعد تفعيلا واضحاً لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة بعيداً عن المصادر الأخري المسببة للتلوث.

وتابع شحاته ختام يوم المناخ بمشاركة فريق كورال تعليم مطروح للفعاليات بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية التى لاقت إشادة واعجاب الحضور تناولت ترشيد استهلاك الطاقة والماء والكهرباء والحفاظ على البيئة من التلوث وذلك تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية ثم قدم فريق المسرح بسيدي عبدالرحمن الاعدادية عرض مسرحي متميز عن الطبيعة والإنسان لاقي الاشادة والثناء من الحاضرين .

واعلنت سحر الحناوي مدير إدارة العلمين تدشين مبادرة الوعي البيئي بكافة المدارس حيث تتضمن المبادرة إعادة التدوير لتعليم الطلاب إنتاج المجسمات الورقية مع إعلامهم بمفهوم إعادة تدوير المخلفات حفاظًا على البيئة مشيرة أن فعاليات يوم المناخ ومبادرة تدوير المخلفات تستهدف تنمية الوعي البيئي للأطفال في ظل التغيرات المناخية .

ومع نهاية يوم المناخ اثني وكيل الوزارة على التنظيم المميز والإعداد الرائع لتلك الفاعلية التربوية مقدماً الشكر والتقدير لمدير إدارة العلمين وكافة المشاركين في التنظيم عرفانا بالجهد المثمر والأداء الفعال ومسايرة الأحداث الجارية والمساهمة في تبصير طلاب مدارس الإدارة بأهمية معرفة التغيرات المناخية وتطوير الوعي البيئي لدي كافة العناصر البشرية المشاركة فى العملية التعليمية .

ووجه مسئولي العلمين بضرورة المشاركة الإيجابية في المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة في الأيام القليلة الماضية وتحقيق مراكز متقدمة علي مستوي المحافظة ومركزيا علي مستوي الجمهورية مشيراً أن الوزارة تستهدف من تلك المسابقة رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها حفاظاً على عالمنا من التأثيرات الناتجة عنها.

يوم المناخ بمدارس العلمين