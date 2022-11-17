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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالاً باليوم العالمي.. جامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتوعية بمرض السكر| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت جامعة كفر الشيخ حملة بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.
 

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جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، وإشراف تنفيذي الدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اليوم العالمي لمرضى السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعي بعوامل الخطر التي تؤدى إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع المرض.

واستهدفت الحملة توعية منسوبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم "العشوائي والتراكمي" على  عدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات الجامعة.

وضمت الحملة نخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية الطب جامعة كفرالشيخ لتقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال قياس النسبة الدم، مشيرا إلى تنظيم كليات القطاع الطبي أنشطة وبرامج خاصة بهذا اليوم.

وأضاف أن اليوم العالمي لمرض السكر يهدف لتعزيز الجهود المبذولة من أجل منع المرض ، والحد من الأضرار الناتجة عنه لدى المرضى عن طريق بحث تقنيات جديدة للعلاج، أو الاهتمام بممارسة النشاط البدني و توفير الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضح أن حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، وأن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية.

حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
حملة للكشف عن السكر
جامعة كفر الشيخ جامعة كفرالشيخ مرض السكر كلية الاداب رئيس جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ أعضاء هيئة التدريس كلية التمريض مرضى السكر

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