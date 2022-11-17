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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة قناة السويس في زيارة لمشروعات حياة كريمة بالحسينية

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه دعوة مباشرة لمشاركة الشباب في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصفاً تلك المبادرة بأنها تجربة مصرية لتنمية الإنسان، بإستثمارات تجاوزت  700 مليار  لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة أكثر من  58 مليون مواطن ، لافتاً إلى أن تنظيم الزيارات الميدانية للطلاب لمشاهدة تلك الإنجازات على أرض الواقع يحفزهم على بذل مزيد من الجهد والعمل للمساهمة في المشاركة بإنجاح هذا المشروع الإنساني الهادف.

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جاء ذلك تعقيباً من الدكتور ناصر مندور  على الزيارة الميدانية لطلاب جامعة قناة السويس للمشروعات القومية التابعة لمؤسسة حياة كريمة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية .


وتأتى الزيارة بالتنسيق مع العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية والعقيد احمد وفا المدير التنفيذي لحياة كريمة بمحافظة الشرقية والدكتور أسامة عبدالقادر منسق محافظة الشرقية بمبادرة حياة كريمة وباشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق حياة كريمة بالجامعة.


وتابع رئيس الجامعة أن الزيارة الميدانية شملت مجمع خدمات المواطنين بقرية قصاصين الشرق ،و منطقة "سكن كريم" بمدينة الحسينية ،محطة الصرف الصحي بقصاصين الشرق ، ومدرسة الطوابي للتعليم الأساسي.


مشيراً إلى أن محاور عمل مبادرة حياة كريمة تشمل سكن كريم خدمات طبية،خدمات تعليمية، تمكين اقتصادي ، مؤكداً أن هذه المشروعات تطبيق فعلي لكافة محاور المبادرة التى تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .


هذا وقد أستقبل وفد الطلاب ، قيادات حياة كريمة بمدينة الحسينية ورئيس مجلس الوحدة المحلية بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقيةوالمدير التنفيذي لمكتب حياة كريمة بمدينة الإسماعيلية.


كما أعرب الطلاب خلال الزيارة عن فخرهم وامتنانهم بما شاهدوه اليوم من تطوير وتطبيق فعلي لرؤية "حياة كريمة " مُعربين عن رغبتهم في المشاركة في حملة البناء والتطوير التي تشهدها مصر من خلال التسلح بالعلم والبحث عن احتياجات العمل الفعلية ، وتطوير ذاتهم من خلال التدريب والتعليم المستمر .

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