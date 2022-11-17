الكويت: نعتز بنظامنا الديمقراطي ونرفض التدخل في شؤوننا

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ضرورة ألا يتم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة (الشنجن).. موضحا أن الكويت تعتز بنظامها الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي وحرصها الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية.

وشدد وزير خارجية الكويت - خلال لقائه اليوم الخميس، مع عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في وزارة خارجية الألمانية الدكتور توبياس ليندنر بمناسبة زيارته الرسمية للكويت - على أن موضوع الإعفاء من (الشنغن) ليس غاية وإنما هو وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الألماني عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات .. مشيدا بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص قضايا الأمم المتحدة.

كما عبر عن موقف بلاده تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)، مؤكدا تفهمه لما ذكره وزير الخارجية بهذا الشأن.