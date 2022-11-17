إقامة سباق للنشء بمشاركة من 24 دولة على هامش أيرون مان العالمية

انطلق اليوم الخميس، ماراثون رياضى للنشء فى الفئة العمرية من ٦ حتى ١٧ عاماً، ضمن النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تشجيعاً للأطفال لممارسة الرياضة فى سن مبكر.

جاء السباق على هامش بطولة "أيرون مان" العالمية، بمشاركة ٢٠٠ من النشء من ٢٤ دولة حول العالم، وتنافسوا فى السباحة لمسافة ٥٠٠ متر، والركض لمسافة ٥٠٠ متر.

قامت اللجنة المنظمة بتقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات، الأولى فى المرحلة العمرية من ٦ حتى ٨ أعوام، والثانية من ٩ إلى ١٢ سنوات ، والفئة العمرية الثالثة فى المرحلة السنية من ١٢ حتى ١٧ عاماً، وذلك وسط أجواء من السعادة سادت وجوه الأطفال المشاركين فى السباق وذويهم من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تنطلق فى السادسة من صباح الغد الجمعة، منافسات بطولة Iron Man العالمية، بمشاركة ١٠٠٠ رياضى من ٤٣ دولة بتنظيم شركة "ستامينا للرياضة واللياقة البدنية"، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تنقسم منافسات "Iron Man” -التى تعد أحد أكبر السباقات على مستوى العالم-، إلى ٢ كيلو متر سباحة، يليها ٢١ كيلو متر ركض، ثم ٥٠ كيلو متر دراجات "نصف ماراثون".

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ومختلف الجهات المعنية كافة الترتيبات والتجهيزات التنظيمية استعداداً للحدث الذي يقام للعام الثانى على التوالى بسهل حشيش بمدينة الغردقة.