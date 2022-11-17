بعد تتويجه بـ جلوب سوكر.. وزير الرياضة : صلاح نموذج مصري نفتخر به جميعا

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير مقدمة من "تيك توك" من جلوب سوكر.

أكد وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح يعد أيقونة مصرية رياضية ونموذجا رياضيا نفتخر به جميعاً بما يحققه من إنجازات يوماً بعد يوم، والجميع ينتظر الإضافة القوية لنجم فى مكانة وقوة "صلاح" مع زملائه فى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى المنافسات المقبلة.

قال وزير الرياضة :"إن الجماهير المصرية دوماً فى سعادة وفخر بما يقدمه نجم المنتخب محمد صلاح، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، واستمرار التألق الفترة المقبلة، وتحقيق مزيد من الإنجازات".