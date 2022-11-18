"التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على صحة النبات" ندوة بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تنظيم العديد من الندوات عن التغيرات المناخية تزامنا بانعقاد مؤتمر المناخ cop27 .



وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الكلية تنظم ندوةبعنوان ((التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على صحة النبات )) يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في تمام التاسعة صباحاً بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وكان قد نظم نادي الابتكار و ريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس اللقاء التعريفي لأنشطةI Hub &I Club و ذلك تحت إشراف الدكتور لمياء رضوان مدير وحدة الابتكار و ريادة الأعمال.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتورة ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور إسلام عدلي مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الإبتكار و ريادة الأعمال عن الخدمات والمسابقات التي يقدمها I Hub .

و تحدثت سمر مدحت مدير مشروع نادي الابتكار عن أهم أنشطة نادي الابتكار وريادة الأعمال لتشجيع الطلاب كما تم خلال اللقاء التعريفى عرض للنماذج المشرفة لكلية الزراعة من الطلاب و الباحثين الفائزين في مسابقات عديدة I Challenge, Asu innvates 2022

زراعة تبتكر.

هذا و قد شارك فى اللقاء التعريفي الباحثين الفائزون وهم الباحث أحمد جمال سليمان الحاصل علي المركز الاول في مسابقة عين شمس تبتكر 2022.

و الطالبتان علا كرم و نانسي الحاصلين علي المركز الثاني في مسابقه I Challenge مسار التغيرات المناخية.

و الطالبه ريم علاء الدين و هاجر محمد الحاصلة على المركز الأول مسابقة زراعة تبتكر

و الطالب عمار رشوان الحاصل علي المركز الثاني في مسابقة عين شمس تبتكر مسار نفذ فكرتك.

