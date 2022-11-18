عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة.. هل يبطلها؟

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة .. هل يبطلها؟..سؤال أجابت عنه دار الإفتاء حيث سائل يقول: هل يجوز خروج الإمام لخطبة الجمعة في داخل مركز الشباب والصلاة بالمصلين خارج المصلى؟ وهل يمكن وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى؟

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة .. هل يبطلها؟

وقالت الإفتاء : نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

وعن السؤال الثاني: أفادت أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه، بينما قال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. 

وشددت أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان من العلم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية، فالعبرة بعدم الاشتباه قال: وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته.


وصح الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار، وذكر شمس الأئمة أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديًا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته؛ لأنه إذا كان متصلًا لا يكون أشد حالًا من منزل بينه وبين المسجد حائط، ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح، جاء في "حاشية ابن عابدين" (1/ 586): [وعلى هذا عمل الناس بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة، ولم يمنعهم أحد عن ذلك] اهـ.
 

وحديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة والناس يصلون في المسجد بصلاته، مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، وفي هذا رخصة عظيمة وتيسير على الناس لا سيما في حال ضيق المكان.


وذهب المالكية كما في الشرح الصغير إلى جواز الجمعة في الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه أصبحت صلاتهم وصلاة من ورائهم خارج المسجد مع وجود حائط المسجد.

يوم الجمعة الإمام وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة خطبة الجمعة هل يمكن وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

ترشيحاتنا

"ضياء السيد" عن تصريحات صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا : كانت مفاجئة

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة.. هل يبطلها؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 نوفمبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفيًا

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

بورصة السيارت | ارتفاع سعر كيا اكسيد 170 ألف جنيه

مدحت العدل: شيكابالا أحرف من محمد صلاح وظروفه الأسرية منعت احترافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

هنادي مهنا وزوجها بإطلالة تكشف خسارتها الوزن بمهرجان السينما.. صور

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ