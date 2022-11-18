الفيروس المخلوي.. تخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بالمدارس بتعليمات من الصحة

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة من وزارة الصحة والسكان بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، شددت على ضرورة تجهيز غرفة عزل مؤقت في كل مدرسة من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشملت التعليمات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ما يلي:

تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة بأي من الأمراض أو الفيروسات المعدية مثل الفيروس التنفسي المخلوي.

يجلس أحد المشرفين أو الزائرة الصحية بصحبة الطالب المشتبه في إصابته لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر.

يتم إحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الادارة التعليمية

يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرفة العزل

في حالة تعذر ارتداء الكمامة اذا كانت تشتكي الحالة من ضيق تنفس يراعى المتعاملين معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسابفة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة الا للضرورة

يراعى الجانب النفسي للطالب ومنع الوصم بالمرض

كما شملت التنبيهات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشأن بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس فيما يلي :

وجود طبيب بكل منشآة تعليمية او طبيب يقوم بالاشراف على مجموعة من المدارس المتقاربة في حي واحد أو أكثر

فحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه الاعراض المعدية بغرفة العزل بـ المدرسة حتى يحضر الطبيب

ملاحظة الطلاب في طابور الصباح والفصول

منع اي طالب من التواجد في المدرسة بعد تأكد اصابته حتى يتم الشفاء تماما وانتهاء فترة العدوى مع الالتزام بإحضار ما يؤكد سلامته

مراعاة كثافة اعداد الطلاب بالفصل الدراسي وحسن التهوية

تقديم الأنشطة التوعوية من محاضرات ونشرات صحية والبرامج المتعلقة بالوقاية

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب المصاب بـ الفيروس التنفسي المخلوي، على ولي أمره أن يقدم للمدرسة الشهادة الطبية التي تثبت إصابة ابنه بـ الفيروس التنفسي المخلوي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بمجرد قيام ولي الأمر بتقديم ما يفيد بإصابة ابنه او بنته بـ الفيروس التنفسي المخلوي وفترة الاصابة محددة بالتواريخ، لن تقوم المدرسة بخصم درجاته الخاصة بالحضور والمواظبة في المدرسة.

خطاب عاجل من وزير التعليم للمدارس بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

حصل موقع “صدى البلد” على الخطاب الرسمي الموقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والذي بدأ تعميمه على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لبدء الإجراءات الرسمية لمواجهة الفيروس المنتشر بين طلاب المدارس مؤخراً، الذي اشتهر باسم الفيروس التنفسي المخلوي.

خطاب رسمي

وجاء نص خطاب وزير التربية والتعليم كالتالي:

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية ، وبالإشارة إلى التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الأمراض المعدية، فقد تقرر ما يلي:

تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الامراض المعدية، والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الرابط

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

اتخاذ اللازم نحو تعميم دليل وزارة الصحة للوقاية من الامراض المعدية على جميع المدارس والادارات التعليمية التابعة وتطبيق ما ورد به من اجراءات وقائية بكل دقة

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية مشددة إلى جميع مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

دليل وزارة الصحة للوقاية

ويتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية، ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

وكشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الأخبار المتداولة عن انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس.

وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديري المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوي.

وأوضح أن توجيهات رضا حجازي تضمنت تطبيق إجراءات وزارة الصحة الموجودة والمنصوص عليها حتى قبل اكتشاف فيروس كورونا، حال وجود أي مرض معدي.