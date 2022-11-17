هيثم شاكر: كنت أرتل القرآن في حصص الدين وبالوقت اكتشفت حبي للموسيقى

حل المطرب هيثم شاكر، ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي".

وتحدث المطرب هيثم شاكر، عن بداياته، قائلا: "حبيت الموسيقى من غير ما أعرف، لأني وأنا صغير كنت مغترب ومش في مصر، وكان دايمًا فيه القناة الأولى شغالة دي كانت بتحسسنا إننا مش في غربة".

وأضاف: "وقت العصرية بيبقى فيه أفلام فيها أغاني، وكنت طول الوقت بلاقي نفسي مركز مع الأغاني وبغني معاها، ومكنتش مدرك إن صوتي حلو".

وأشار: "كنت مقيم فى السعودية، وفى حصص الدين كنت أرتل القرآن، وأقول نشيد الصباح بالمدرسة"، مضيفا: "واحدة واحدة اكتشفت إن فيه حاجة وليّ ميول للموسيقى".