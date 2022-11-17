مصرع فلاح غرقاً في مروى مائي بـ كفر الشيخ

لقى فلاح مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً إثر سقوطه في مروى متاخمة لأرضه الزراعية.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وفاة أحمد .س 33 عاماً، فلاح ، ويقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، أثناء قيامه بالعمل بأرضهم الزراعية، اختل توازنه وسقط بمروی مائي متاخم للأرض.

بإنتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 7082 لسنة 2022م، إدارى مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.