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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتيني : أجرينا 5400 عملية زراعة كبد في مصر خلال 20 سنة .. فيديو

زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء

 قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن هناك جهود مكثفة لتسريع وتيرة نقل زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا.

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وأضاف  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لا يتم نقل أو زراعة أعضاء من المتبرع الحي سوى الكبد والكلى"، لافتا: "على مدار الـ 20 سنة الماضية الماضية تم عمل 5400 عملية زراعة كبد في مصر".

وأشار الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء،: "زراعة الأعضاء ممارسة قائمة على البحث العلمي وبناء الكوادر"، مؤكدا: "زراعة الأعضاء مشروع قومي والقيادة السياسية توليه اهتماما كبير".

 

وأوضح: "خاطبنا وزارة الداخلية لإضافة خانة "أرغب أو لا أرغب" في البطاقة الشخصية بشأن التبرع بالأعضاء"، مضيفا: " لا يوجد أي مانع ديني لنقل الأعضاء من المتوفين حديثا".

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