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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة السيسي.. أهداف القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن

صدى البلد

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية في العاصمة واشنطن في الفترة بين 13 و15 ديسمبر 2022 لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا وذلك بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

من المقرر أن ستظهر القمة الأمريكية- الأفريقية التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا، وستؤكد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وزيادة التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

ستشكل أفريقيا المستقبل - ليس فقط مستقبل الشعوب الأفريقية ، ولكن مستقبل العالم، ستحدث أفريقيا الفارق في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا واغتنام الفرص التي نواجهها جميعًا.

ومن ضمن أهداف القمة الآتي:

  1. تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة
  2. تعزيز السلام والأمن والحكم الرشيد
  3. تعزيز الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني
  4. العمل بشكل تعاوني لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي
  5. تعزيز الأمن الغذائي
  6. الاستجابة لأزمة المناخ
  7. تضخيم علاقات الشتات
  8. تعزيز التعليم والقيادة الشبابية

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه يتطلع إلي “العمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا”.

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