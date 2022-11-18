تأثيرات خطيرة على المرأة بسبب تغيير المناخ.. كوارث

مما لاشك ان التغييرات المناخية خطر كبير علي الانسانية وتمثل أكبر تهديد يواجه البشرية، ولا احد علي وجه الارض يسلم من تبعاته ، ولأن تغير المناخ هو التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس ، وارتفاع درجة حرارة الكوكب ، فان تأثيراته حتما ستكون خطيرة علي الانسان ولكن تأثيرها يكون اقوي علي المرأة .



نرصد ابرز التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية علي المرأة وفقا لما نشرته هيئة الامم المتحدة علي موقعها ..



١- زيادة أعداد الضحايا من النساء والأطفال فى الكوارث الطبيعية ، فوفقًا لاحدث دراسة فإن نسبة تأثر النساء والبنات بالتغير المناخى وما ينجم عنه من كوارث طبيعية تزيد بمقدار 14 ضعفًا عن تأثر الرجال، فمثلًا عدد النساء اللواتى قُتلن فى تسونامى 2004 فى إندونيسيا بلغ ثلاثة أضعاف عدد الرجال.

٢- يكثر العنف الجسدي أثناء الكوارث الطبيعية التي تسببها التغييرات المناخية ، وتكثر الجرائم وتزداد أيضا الهجرات المناخية وتتفاقم مشاكل الفتيات بسبب تلك الهجرات

٣- الفتيات في الأسر التي تمر بأوضاع صعبة بسبب التغييرات المناخية أكثر عرضة للزواج المبكر أثناء الأزمات المناخية من أجل مساعدة أسرهن

٤- تمثل النساء نحو 80% من المشرّدين بسبب تغير المناخ، وفق إحصائيات تقرير للأمم المتحدة، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، بكافة انواعه .

٥- هناك اكثر من 4 ملايين فتاة لم تتمكن من استكمال تعليمها، بسبب التغيرات المناخية في عام 2021 ،

وذلك حسب تقرير أصدره «صندوق تعليم الفتيات» بالامم المتحدة وقال التقرير أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، فإن تغير المناخ سيؤدي إلى حرمان ما لا يقل عن 12.5 مليون فتاة، سنويًا، من إكمال تعليمهن.

٦- التغييرات المناخية تؤدي الي زيادة معدلات الفقر بين النساء .. لانهن يمثلن أغلبية فقراء العالم ويعتمدن بشكل كبير على الموارد الطبيعية المهددة" فهناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون فى فقر مدقع ، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030، وفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فمن المتوقع زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1%

٧- يؤدى النزوح القسرى والهجرة بسبب التغييرات المناخية إلى زيادة تفاقم الظلم الذى تتعرض له النساء والفتيات، ويجعلهن عرضة لخطر أكبر هو الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي والعنف .

٨- فقدان الوظائف التى تُهيمن عليها النساء حيث اكدت الامم المتحدة انه في عام 2020 خرج حوالى 113 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عامًا لديهن أزواج وأطفال صغار من القوى العاملة واصبحن بلا عمل بسبب التغييرات المناخية .

٩- تأثر النساء الحوامل والمرضعات لانهم الفئات الاكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائى الناتج عن تغيّر المناخ

١٠ - تتسبّب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، فى ولادات مبكرة ووفيّات أمهات وأطفال حديثى الولادة.

١١- المخاطر الكبيرة التى تهدّد الأرض والمياه والكائنات بسبب تغير المناخ تؤثّر بشكل كبير على النساء اللواتى يعملن فى الأرض أو يعتمدن على الزراعة لرعاية أسرهن واعانتهم .

١٢- الفتيات فى الأسر التى تمر بأوضاع وأزمات صعبة أكثر عرضة لهجر المدارس والزواج أثناء الأزمات المناخية من أجل مساعدة أسرهن .

١٣- يتسبب تغير المناخ فى اغلاق المدارس وتشريد الطلاب ، وهذا يؤثر أكثر على الفتيات .