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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحد من استخدام الوقود الأحفوري.. أبرز مخرجات مؤتمر قمة المناخ بـ شرم الشيخ| فيديو

قمة المناخ في دورتها
قمة المناخ في دورتها الـ 27

قال الدكتور عبد المسيح سمعان،الأستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجماعة عين شمس، إن أبرز مخرجات الأيام الماضية فيما يخص مؤتمر المناخ كوب 27 تتمثل في الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخاصة الفحم، والاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الدول التي تستطيع أن تكون مركزًا لإنتاج الطاقة.
 

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وأضاف “سمعان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أن مصر قدمت ملف غاية في الأهمية فيما يخص الهيدروجين الأخضروالأمونيا الخضراء باعتبار أن هذا وقود المستقبل، متابعًا أن مصر ستكون مركزًا لوجيسيتيًا غاية في الأهمية لـ دعم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، بجانب أنها ستكون رائدة في إفريقيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

وأوضح أنه من ضمن المخرجات ما تم الاتفاق عليه أيضًا فيما يخص التمويل، لافتًا إلى أن المحور الأخير تمثل في إطار التكيف والتخفيف من ثاني أكسيد الكربون والوصول إلى ما يسمى بالاقتصاد منزوع الكربون.
 

مؤتمر المناخ كوب 27

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