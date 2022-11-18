أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 83 ألفا و460 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 83 ألفا و460 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي .



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2879 دبابة و5 آلاف و808 من المركبات المدرعة و1865 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 161 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و366 من المركبات وخزانات وقود و1531 طائرة بدون طيار".



ووفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، تكبدت القوات الروسية أكبر خسائرها في منطقتي ليمان وأفديفكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.