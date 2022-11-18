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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية

صدى البلد

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 


بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التي توكل إليه.

 


وألقى اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا أن حماة الاتجاه الإستراتيجي الغربي سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته.

 


وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم للمهام ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقا للمهام المكلفين بها.

 


ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

 


وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات، كما تفقد عددا من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها ومدى الاستفادة من منظومة التطوير والتحديث في ضوء ما يكلفون به من مهام.
 

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