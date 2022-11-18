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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضورالفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه.

قائد المنطقة الغربية العسكرية

وألقى اللواء أح محمـد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكداً أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الغربى سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته.

المنطقة الغربية العسكرية

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها
على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم للمهام ومدى الإستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها.

وزير الدفاع

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة­ لرجال المنطقة الغربية العسكرية ، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش ، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره.

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الإفتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات ، كما تفقد عدداً من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل.

وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها ومدى الإستفادة من منظومة التطوير والتحديث فى ضوء ما يكلفون به من مهام.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى المنطقة الغربية العسكرية الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة السيسي

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