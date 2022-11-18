عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: مساعدة البنك الدولي للاقتصادات النامية على التعامل مع التغير المناخي مهم للغاية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدور الذي يلعبه البنك الدولى حاليًا فى مساندة الدول مهم للغاية، خاصةً مساعدة الاقتصادات النامية والأفريقية على التكيف والتعامل مع التغير المناخي، والدعم المستمر من البنك الدولي للحكومة المصرية للتعامل مع الضغوطات الخارجية التي نتجت عن الحرب فى أوروبا، لافتًا إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدى دورًا مؤثرًا في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية، بما يرفع من قدرة هذه الدول على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات فى ظل تحديات عالمية صعبة.

 

قال الوزير، خلال لقائه أكسيل فان تروتسنبيرج مدير العمليات بالبنك الدولى على هامش مشاركتهما فى «قمة المناخ»، إن  التعاون البناء مع شركاء التنمية الدوليين من شأنه جعل الاقتصادات الناشئة أكثر قدرة على التحول الأخضر ومواجهة «صدمات المناخ»، كما أن تعزيز تمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية من شأنه تقديم المساندة الحقيقية لمواجهة التحديات الكبرى.

 

أشار الوزير، إلى أهمية «قمة المناخ» فى إيجاد تغيير حقيقى فى المشهد العالمى، حيث نستهدف أن نكون مساهمًا فاعلاً في تحفيز العمل الدولي لمواجهة تغيرات المناخ؛ على نحو يربط الخطوات الاقتصادية التنموية بالقضايا المناخية العالمية، وهو ما تم ترجمته فى الخروج بـ «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.

الاقتصاد العمل وزير المالية تغير المناخ البنك الدولي محمد معيط محمد معيط وزير المالية التغير المناخي قمة المناخ تغيرات المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وزير التعليم يعلن 3 قرارات بشأنها

من ثوابت العقيدة.. خطيب المسجد النبوي: اليقين بأنه لا يعلم الغيب إلا الله

أبو ابنها.. الموت يفجع الفنانة سميرة سعيد

محمد صلاح ضد هازارد.. تشكيل منتخبي مصر وبلجيكا المتوقع قبل اللقاء الودي

الأردن يستعد لرصد ظاهرة فلكية نادرة اليوم

الوقت ليس في صالحنا.. شكري: نسعى لتحقيق تقدم واسع على صعيد الأجندة المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

فيديو

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ