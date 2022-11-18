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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ حبة الغلال

طفلة تحاول التخلص من حياتها في الغربية بسبب أزمة نفسية

صدى البلد

أقدمت تلميذة بالصف السادس الابتدائي في أوائل العقد الثاني من عمرها علي محاولة انهاء حياتها  عن طريق تناول حبة الغلال السامة بقرية الجميزة التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفي طنطا الجامعى بوصول فتاة تدعي "تقي.م.ال" طالبة بالصف السادس الإبتدائي مقيمة بقرية الجميزة مصابة لحالة إعياء شديد إثر تناولها حبة الغلال بهدف التخلص من حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية لخلافات مع أسرتها. 

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى محل الواقعة. وكشفت التحريات الأمنية أن الطالبة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب مشاكل مع اسرتها على أثرها تناولها حبة الغلال .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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