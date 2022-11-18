جلسات مهمة وقرارات عاجلة.. حصاد مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27| صور

تختتم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ، فعاليات قمة المناخ COP 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP 27 ، باهتمام كبير ، حيث توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشرم الشيخ للمشاركة في جلسات قمة المناخ COP 27.

وبالتزامن مع ختام فعاليات قمة المناخ COP 27 .. يرصد موقع صدى البلد ، حصاد مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

جناح وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ

شهد جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنطقة الخضراء، إقبالا كبيرا من قبل المشاركين في فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)

وحرص عدد من المشاركين في قمة المناخ، على التعرف على جهود الوزارة في رفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي فى جميع مشروعاتها ومناهجها.

ونظم جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرضًا للأعمال الفنية الفائزة بالمسابقة الفنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم"، والتي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتم تكريم الطلاب الفائزين في حفل فني في المتحف القومي للحضارات المصرية.

وضم الجناح الخاص بالوزارة، مشروعات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الفائزين في إعداد مشروعات التغير المناخي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية.

كما ضم الجناح، نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، وهو المشروع الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في 250 مدرسة بالمحافظات المختلفة، وذلك بهدف إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.

جلسة "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا"



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا"، والتي نظمتها منظمة اليونسكو

وقال الوزير، في كلمته، إنه منذ بداية المشروع في2021 سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة ومسئولي شركة هواوي باعتماد خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المعنية بمشروع المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات والتي استهدفت وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين وتطوير إطار مؤسسي له ضمن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتمكين المعلمين والمديرين والموجهين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي في تطورهم المهني وفي التدريس لدعم التعلم المدمج في المدرسة أو التعلم عن بعد.

وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز التطوير المهني المستمر للمعلمين والمشرفين والمديرين من خلال منصة التدريب التي يتم العمل على تطويرها في الوقت الحالي، ومن ثم عقد سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية تعد خصيصًا للسياق المصري لضمان استمرارية وجودة التطور المهني، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية بناءً على سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المنصة.

وأضاف أنه تم تطوير دورات مرقمنة لبناء القدرات حول تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الممارسة المهنية/التربوية للمعلمين وخاصة العاملين بالمناطق المحرومة والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم دورات تدريب للمدربين وورش عمل تدريبية لبناء قدرات الموظفين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ محتوى تعليمي رقمي فعال للمعلمين.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الحاجة الماسة إلى الجهود التعاونية بين كافة المعنيين ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب.



جلسة "تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات في مصر بشأن تغير المناخ"



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة بعنوان "تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات في مصر بشأن تغير المناخ"، والتي تنظمها منظمة اليونيسيف

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن مصر تتبنى رؤية واضحة من خلال قمة المناخ من خلال الانتقال من مرحلة التخطيط والتعهد إلى مرحلة التنفيذ لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية وتحقيق تطلعات البلدان النامية في المساعدة في تغطية الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد.

وأضاف حجازي، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسيف لديها خطة استراتيجية لرفع مستوى الوعي لدى 25 مليون طفل للعمل من أجل المحافظة على بيئتهم، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية حول تغير المناخ إلى 350000 معلم ومدير مدرسة داخل نطاق إدارتهم التعليمية.

وتابع: "نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة فنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، وتم تنفيذ تصفيات بين الطلاب واختيار أفضل المشروعات وتم تنفيذ معرض فني في المتحف القومي للحضارات المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة ووزير البيئة، وجاء تحت عنوان "رسالة أطفال مصر للعالم"، وتم اختيار عدد من المشروعات ويتم حاليًا عرض مشروعاتهم على هامش مؤتمر COP 27 في مدينة شرم الشيخ".

جلسة "معالجة العمل المناخي من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع"



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة بعنوان "معالجة العمل المناخي من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع"

وسلطت الجلسة، والتي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة فودافون مصر، الضوء على مسابقة COP للطلاب حول العمل المناخي وإبراز الفائزين، ورفع مستوى الوعي بالفصول الرقمية.

وقال الوزير، في كلمته، إن التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم، مشيرًا إلى أن نظام التعليم في مصر يمر بحالة تحول مهم، بهدف ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح توجهًا استراتيجيًّا للدولة المصرية بكافة أجهزتها؛ سعيًا نحو بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًّا في كافة مناحي الحياة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومن بينها الخدمات التعليمية؛ من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار؛ وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع؛ مما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وحول توعية الطلاب بقضايا تغير المناخ، أشار الدكتور رضا حجازي إلى إعداد الوزارة خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، فضًلا عن تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخي جيد"



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخي جيد" ، وسلطت الجلسة الضوء على تعزيز الحوار بين الشباب وصانعي السياسات لتشجيع البلدان على ضمان الجودة، والتثقيف في مجال تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة في التوعية بأهمية قضية تغير المناخ.

وقال الوزير، إن الوزارة دمجت المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، حيث يتم شرح مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بقضية التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء إدارة جديدة بالوزارة والمديريات التعليمية تحت مسمى "إدارة التنمية المستدامة"، فضًلا عن تصميم حقيبة تدريبية للمعلمين حول مفاهيم البيئة وقضايا المناخ الرئيسية والتنوع البيولوجي، بالإضافة لتطوير مهارات المعلمين في بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التي يقومون بتدريسها لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها.

وأعلن الوزير عن إطلاق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة، والتي سيتم اختيارها وفقًا لمعايير أهمها المساحات الخضراء، والحفاظ على الكهرباء والمياه، وفصل المخلفات واعتمادها على الطاقة المتجددة.

اجتماع مع عمدة طوكيو لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة شرم الشيخ، السيدة كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، لبحث ملفات التعاون المشتركة، وذلك ضمن زيارتها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ COP 27.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون، وبحث فرص التبادل الطلابي بين مصر و اليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم، والتي كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة، والتي من بينها المدارس المصرية اليابانية ، وعرض الوزير العديد من المقترحات مثل عمل برامج مآخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية وربط المدارس المصرية بنظيرتها اليابانية وبرامج استضافة أسرية والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من السيدة عمدة طوكيو.

وأكدت عمدة طوكيو على اهتمام اليابان بعمل برنامج تبادل طلابي للعمل على تفعيل العديد من البرامج العلمية بين مصر واليابان.



قرارات عاجلة من وزير التعليم لدعم قمة المناخ COP 27

تخصيص فقرة لتغطية أخبار COP27 في الإذاعة المدرسية

إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية

تنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية بعنوان "مدرسة صديقة للبيئة"؛ بهدف التفاعل مع قضايا التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27

مشاركة وزارة التربية والتعليم في قمة المناخ COP 27