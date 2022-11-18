إكسترا نيوز تذيع فقرة خاصة من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي .. فيديو

أذاعت فضائية " اكسترا نيوز " فقرة خاصة من داخل مجمع الاسماعيلية الطبي ، لتوضيح تفاصيل الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ضمن التأمين الصحي الشامل .

والتقت كاميرا " اكسترا نيوز " بعدد من الأطباء داخل المجمع ، لإبراز دورة المجمع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

وقال أحد الأطباء ، إن المرحلة الأولى شهدت تشغيل 4 مستشفيات ، و 31 وحدة ومركز طبي ، منوها أنه بنهاية المرحلة الثالثة بالمحافظة سيكون هناك 11 محافظة تقدم خدمات التأمين الصحي ، و 54 وحدة ومركز لتقديم الرعاية الصحية .

وأكد أطباء المجمع ، أن هناك حرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى جودة ،و بأحدث المعايير العالمية ، والتي تميز المركز عن أي خدمة طبية كانت تقدم في السابق .

