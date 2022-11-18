خنقتها وقتلت ابنها علشان ميفضحنيش .. جريمة في كفر الشيخ



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى السيدات (ربة منزل ، مقيمة دائرة المركز) بإكتشافها واقعة مقتل كلاً من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة إختمر فى ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى إنصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالهرب .

وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىء النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه ، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.