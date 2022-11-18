زراعة الوادي الجديد: ختام الدورة التدريبية حول تربية النحل

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إنه تم ختام الدورة التدريبية حول تربية النحل، بحضور المهندس محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة، الدكتور سيد إبرهيم حجاج، مدير مشروع تربية النحل، والمزارعين وطلاب مدرسة الزراعة وطلبة كلية الزراعة ومربي النحل والمهتمين بتربية النحل، بالمبني الإرشادي بمديرية الزراعة، بهدف النهوض بتربية نحل العسل بالمحافظة.



وقال، أن اليوم الثانى من الدورة تناول أمراض نحل العسل وطرق علاجها، وآفات نحل العسل وطرق مكافحتها، وتربية الملكات طبيعيا وصناعيا.

وأشار «المرسى» إلى عقد العديد من الدورات التدريبية في المجالات الزراعية المختلفة بهدف رفع معدلات الوعى لدى المزارعين وتدريب شباب الخريجين والطلاب على إنشاء المشروعات الزراعية ذات العوائد الإقتصادية الجيدة.