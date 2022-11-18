تحت رعاية الرئيس السيسي.. ختام سباق أكبر فعالية رياضية Iron Man العالمية

أسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات بطولة Iron Man والتى أقيمت نسختها الثانية فى سهل "حشيش" بمدينة الغردقة فى الفترة ١٧-١٨ نوفمبر الجارى ضمن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تم تنظيم بطولة "أيرون مان" العالمية من خلال شركة "ستامينا للرياضة واللياقة البدنية"، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة نحو ١٠٠٠ رياضى من ٤٣ دولة مختلفة.
بدأ المشاركون التنافس بخوض سباق سباحة لمسافة ٢ كيلو متر ، وبعدها سباق "جرى" لمسافة ٢١ كيلو مترا، ثم ٥٠ كيلو مترا دراجات "نصف ماراثون " فى أجواء رياضية مميزة بسهل حشيش.
أسفر السباق على مستوى الرجال عن فوز إيفان أندريف بالمركز الأول ، واللاعب بافيل جوريك بالمركز الثانى، واللاعب الألماني ماكس كينر بالمركز الثالث.
وفى منافسات السيدات، جاءت بالمركز الأول ، اللاعبة النيوزيلاندية "نات لورينس "، وبالمركز الثاني المصرية "ياسمين حلاوة"، وفى المركز الثالث اللاعبة إى دايفيز من نيوزيلندا.