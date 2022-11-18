رئيس "الإنجيلية" يستقبل مسئولين من مؤسسة "خبز من أجل العالم"

رئيس الإنجيلية يستقبل رئيسة مؤسسة خبز من أجل العالم

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رئيسة مؤسسة "خبز من أجل العالم" الدكتورة القس ديجمار براين و لويتز ويلزفير مدير مكتب الشرق الأوسط بنفس الهيئة، اليوم الجمعة بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي برئيسة مؤسسة الخبز من أجل العالم، مقدمًا عرضًا لنشاط الهيئة الإنجيلية خلال الوقت الماضي.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "تساهم الهيئة الإنجيلية في خدمة أكثر من ٤ ملايين مواطن، ونعتز بمشاركتنا في جميع المبادرات الرئاسية، والتي تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، ونعمل بكل طاقتنا وخبراتنا فيها".

كما قام قيادات الهيئة الإنجيلية باستعراض أهم أنشطة الهيئة بوحداتها المتنوعة في مجال التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة والاستثمار، بجانب عرض لمشاركاتها في المبادرات الرئاسية، حياة كريمة والتحالف الوطني، وذلك في مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها، أشادت ديجمار بالدور الفعال لنشاط الهيئة الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري دون تمييز، وأكدت على اعتزازها بالتعاون المثمر مع الهيئة، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة عدد من المواقع التنموية للهيئة في مختلف مجالات العمل.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت اليوم الجمعة بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول، كاروز الديار المصرية.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس العيد العاشر صباح اليوم في كنيسة التجلي بمركز لوجوس بوادي النطرون، وشاركه الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية للقاهرة والإسكندرية أعضاء المجمع المقدس المشاركين في السيمينار الجارية فعالياته حاليًا بمركز لوجوس، البالغ عددهم ١١٥ عضوًا.

واحتفل أعضاء المجمع المقدس أمس عقب انتهاء الجلسة المسائية، بقداسة البابا وألقى نيافة الأنبا أندرواس مطران ابو تيج وصدفا كلمة محبة نيابة عن أعضاء المجمع أعرب خلالها عن تقدير أحبار الكنيسة وشعبها للعمل الدؤوب الذي يقوم به قداسة البابا بكل المحبة والعطاء والاحتمال عبر العشر سنين الماضية، متمنيًا لقداسته المزيد فيما هو قادم.

وعقب انتهاء القداس التقطت صورة تذكارية لقداسة البابا وحوله أعضاء المجمع المقدس بزي الخدمة الكهنوتي.