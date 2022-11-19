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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تنطلق مع التحالف الوطني من خلال ستر وعافية الى الدقهلية|شاهد

مساعدات مؤسسة أبو
مساعدات مؤسسة أبو العينين تصل الدقهلية

شاركت مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطنى التنموى فى المرحلة السادسة من قوافل ستر وعافية الشاملة  والتى توجهت الى أهالى قرى عزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لتقديم خدمات لأكثر من ١٢ الف مواطن. 

قوافل "ستر وعافية" تجوب نجوع وقرى مصر الأكثر احتياجا..لمساعدة أهالينا بكافة أنواع المساعدات التى تعينهم وتبعث فيهم الاحساس بالأمان والستر من العوز والاحتياج بالأضافة لتقديم الخدمات الصحية لعلاجهم من امراض الجسد.


قدمت القافلة- التى ضمت بخلاف مؤسسة أبو العينين-- ١٥ كيان للعمل الأهلى التنموى -  مختلف أنواع المساعدات لـ الأهالى مثل توزيع البطاطين من خلال حملة دفا  لمواجهة الشتاء بالإضافة الى كميات من كراتين المواد الغذائية والطعام 


كذلك قدمت مؤسسة أبو العينين مع شركائها من كيانات التحالف تمويل  لبعض مشروعات الصغيرة من أجل التمكين الاقتصادي للأسر 


كما قام التحالف بحملة طرق الأبواب لمساعدة كبار السن والمتعففين لتقديم وجبات غذائية أو لحوم و كراتين سلع غذالية


ومن الناحية الصحية قدمت كيانات التحالف من خلال القوافل الطبية -الاجهزة التعو يضية  والكشف المبكر عن سرطان الثدى وخدمات تنظيم الأسرة بالإضافة الى التوعية بالصحة الانجابية والكشف على الأهالى من خلال توفير  عدة تخصصات طبية عددها ١١ تخصص وهى (جهاز هضمىوكبد- باطنة -جلدية -رمد -اسنان-عظام -القدم السكرى -اطفال- انف وأذن وحنجرة -وخدمات تنظيم الاسرة) بالاضافة للكشف والمتابعة القياس للضغط والسكر والنظر  يتم صرف الأدوية والنظارات من خلال القافل

يشارك في تنظيم وتنفيذ القافلة ستر وعافية اكثر من  ٢٠٠٠ متطوع وموظف 
اما عن مشاركات  كيانات التحالف بالقافلة الطبية فهى كالتالى  (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة)
الأجهزة التعويضية من مؤسسة الاورمان ( الاورمان)بالإضافة الى مشروعات 
التمكين الاقتصادي التوعية قدمتها كلا من  ( مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة - صناع الحياة) معرض الملابس قامت به  (رسالة - صناع الحياة)
طرق الأبواب (مصر الخير - مؤسسة أبو العينين - الاورمان - رسالة - صناع الخير - الهيئة القبطية الإنجيلية) منفذ البطاطين ( الاورمان - رسالة)
توزيع السلع الغذائية واللحوم (مؤسسة  ابوالعينين - بنك الطعام المصري - الاورمان - العربي - رسالة)
التنظيم الشامل للقافلة (صناع الحياة - رسالة)
التنظيم الداخلي لمتطوعين من كل الكيانات بشراكة صناع الحياة

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محافظة الدقهلية القليوبية التحالف الوطني السنبلاوين القوافل الطبية المواد الغذائية مؤسسة ابو العينين الخدمات الصحية خدمات تنظيم الأسرة صناع الخير أبو العينين

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مؤسسة أبو العينين تنطلق مع التحالف الوطني من خلال ستر وعافية الى الدقهلية|شاهد

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