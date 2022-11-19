غابوا عن الجنازة.. مصطفي كامل يناشد الموسيقيين حضور عزاء محمد سلطان

ناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فنانى وفنانات مصر حضور عزاء الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية خاصة من قدمهم واكتشفهم الراحل الكبير.

وجاءت هذه المناشدة عوضا عن ما تم فى الجنازة من عدم حضور الفنانين بالشكل الذى يليق بتكريم أحد رموز الفن والموسيقى المصرية والعربية وتكريما لرمز كبير بقيمة الراحل الكبير محمد سلطان.

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الموسيقار محمد سلطان، والذي وافته المنية مساء أمس.



وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد فرسان الزمن الجميل ترجل عن صهوة جواده، بعد أن أثرى الساحة الفنية بالعشرات من الألحان، التي تركت بصمة خالدة في ذاكراتنا جميعا.



وقدمت وزيرة الثقافة خالص العزاء لأسرة الفقيد، متمنية الصبر والسلوان لكل عائلته وتلاميذه ومحبيه.