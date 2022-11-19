تعليق جديد لوالد حسام حبيب بعد تنازل ابنه عن القضايا ضد شيرين

كتب والد الفنان حسام حبيب، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تنازل ابنه عن قضية السب والقذف التي رفعها الأخير ضد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

واستعان والد حسام حبيب، بـ الآية القرآنية الكريمة: «وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا» صدق الله العظيم، ولم يكتب أي تعليق مباشر آخر حول القضية.

يأتي ذلك بعد أيام من عودة شيرين عبد الوهاب لعصمة زوجها حسام حبيب، مجددًا بعدما قامت بعقد قرانها عليه مجددًا على الهواء مباشرة في حلقة خاصة بثها الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية عبر قناة mbc مصر الفضائية.



شقيق شيرين يهاجمها:

وهاجم محمد عبد الوهاب ؛ شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب :" حسبي الله ونعمة الوكيل ؛ تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله ٢٢ سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع :" وميمي فؤاد الراجل المحترم بقي (المدعو)ميمي .. اللي من شهر كنتي منزله صوره ليه كاتبه عليها اجدع راجل في مصر ".

أضاف :" ياتري بقي بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

تعود الفنانة " شيرين عبد الوهاب " لتتصدر التريند ، ولكن ليس بسبب حسام حبيب بل بسبب شقيقها " محمد " .

وكشف محاميها " ياسر قنطوش " تعرضها للضرب والسحل علي يد شقيقها كما رفع ف وجهها سلاحا لترويعها ، وتم اثبات ذلك في تحقيقات النيابة العامة .

وذكر محاميها ، أن " شيرين " اتخذت الإجراءات القانونية ضد أخيها ، ودعمت دعواها بتقارير طبية .

بيان شيرين عبد الوهاب

نالت قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مساحة كبيرة من اهتمام مختلف الشعوب العربية، وفجر المحامي ياسر قنطوش مفاجأة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم، نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن موكلته ستقوم بمقاضاة شقيقها.

وجاء البيان كالتالي: "تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة وتعلن الفنانة وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب.

وتابع: "بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسئ لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأخيراً تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.