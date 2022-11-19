بـ 25 مليون دولار.. مساعدات سعودية للسودان

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 52.521 طنًا من القمح لمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في السودان بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، وذلك إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للإسهام في سد الفجوة الغذائية للشعب السوداني الشقيق.

وقام فريق المركز، بتسليم المساعدات للمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين لدى السودان رأفت بن أحمد شرف، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف رابح فضل المولى ، وممثلي مفوضية العون الإنساني، وعدد من مسؤولي الولاية، وذلك في مدينة بورتسودان .

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم .