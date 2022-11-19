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ليلها زي نهارها.. أحمد كريمة: المرأة المصرية تفقد أنوثتها بعد الإنجاب

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المرأة العربية أو المصرية بعد الإنجاب تفقد أنوثتها بصورة كبيرة ، معقبًا: "المرأة المصرية تنشغل بالأطفال في الغالب بعد الإنجاب، وفي هذه الفترة يبحث الرجل عن المشاعر، وليس الشهوة مثلما يعتقد البعض".

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية شيماء حافظ ببرنامج "من غير استئذان" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه زار سوريا والأردن والشام وفلسطين، مشيرًا إلى أن المرأة بعد العصر في هذه البلاد تتفرغ من احتياجات المنزل وتتهيأ للزواج وتترك المطبخ وكافة أعمال المنزل وتسامر الزواج، وهذا يسعد الرجل لأنه يؤدي إلى ارتواء وجدانه، معقبًا: "لدينا المرأة لا تتغير، ليلها مثل نهارها، مع احترامي للمرأة، لكن الحياة ليست مطبخ".

وأضاف أن دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعقد حوار "إسلامي- إسلامي" دعوة طيبة مباركة، وهي إحياء لدعوة الشيخ محمود شلتوت، وتهدف للتقريب المذهبي بين المسلمين، موضحا أنه لا يمانع من إعداد حوار "إسلامي يهودي" وليس "إسلامي صهيوني".
 

الشريعة الإسلامية المرأة المصرية أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر

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