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رئيس التحرير
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أخبار البلد

احترام العقائد.. حوار مفتوح لرئيس الطائفة الإنجيلية مع شيوخ مجمع القاهرة الإنجيلي

صدى البلد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بشيوخ مجمع القاهرة لسنودس النيل الإنجيلي، اليوم السبت، بالكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، في حوار مفتوح مع عدد من شيوخ الكنائس الإنجيلية، كما قام رئيس الإنجيلية بتكريم عدد من شيوخ وقسوس مجمع القاهرة.

في بداية كلمته هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع المصريين بنجاح قمة المناخ COP27، كما هنأ  الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، وقال: "فخورون بنجاح بلادنا بتنظيم قمة المناخ COP27، كما نهنئ فخامة الرئيس السيسي بعيد ميلاده، ونصلي دائمًا من أجل ازدهار بلادنا وجميع المصريين"، كما عبر رئيس الطائفة عن سعادته الكبيرة بمشاركة شيوخ الكنائس الإنجيلية الحوار، كما أشاد رئيس الإنجيلية بخدمة شيوخ الكنيسة الإنجيلية، ودورهم الكبير في خدمة ونمو الكنيسة المحلية، وقال: "أعتز كثيرًا بوجودي معكم اليوم، ويسعدني أن أشارك شيوخ كنيستي الحوار، كما يسعدني أنا أشارك في تكريم خدام حقيقيين، لهم دور مخلص في خدمة كلمة الله ونمو الكنيسة المحلية".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال حواره: "نحترم جميع العقائد، وأي تصريحات خارج السياق تهدم ولا تبني ولا يجوز لأحد أن يفرض عقيدته على الآخر، والزواج المسيحي في الفكر الإنجيلي المُصلح؛ هو ارتباط و عقد مقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة مدى الحياة، وهو قصد إلهي وضعه الله وصادقت عليه القوانين  المدنية أيضًا، ويراعي المفهوم الإنجيلي أن الزواج ليس أمرًا خاصًّا بالمسيحيين وحدهم، إلا أن الزواج في الكنيسة الإنجيلية يتم من خلال خدمة روحية بقيادة قس مرتسم وذلك بحسب نظام الكنيسة".

وشارك في اللقاء القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس هاني ظريف، راعي الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، والدكتور القس كمال يوسف، راعي لجنة شؤون الشيوخ، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة، والشيخ فيكتور فهمي، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالقللي، والشيخ أيمن بباوي، شيخ الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، وعدد كبير من قسوس وشيوخ مجمع القاهرة الإنجيلي.

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