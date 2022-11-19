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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز قيمة للفائزين | تعرف على مسابقة الطالب المثالي بـ حاسبات القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة عدد كبير من المسابقات والأنشطة الطلابية، ومن ضمن الأنشطة والمسابقات التي تنظمها كليات الجامعة، فتنظم كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية، والتي تهدف إلى المثالية في كل النواحي العلمية والاجتماعية والأخلاقية.

واوضحت إدارة رعاية شباب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، أن شروط الاشتراك فى المسابقة هي كالتالي:


- يسمح لطلاب المستوى( الأول - الثاني- الثالث ) فقط.
- المستوي الثاني والثالث تقدير جيد عن المستوى السابق.
- يتم تصعيد الفائزين لمسابقة الجامعة .
- للفائزين جوائز قيمة .
- للراغبين في الإشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكليه.

وتشمل اهداف المسابقة كل من :

- تشجيع الطلاب علميا و اخلاقيا . 
-توقيق العلاقات بين الطلاب و نشر ثقافة التعلم من الاخر . 
- اختيار افضل الطلاب بالكلية لتصعيدهم لتمثيل الجامعة و الكلية فى التبادل الشبابى بين الدول .

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وعلي جانب آخر كانت قد نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

واستهدفت الحملة توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائي و التراكمي) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

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