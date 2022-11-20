اتحاد الأطباء العرب: تداول الوصفات الطبية على السوشيال ميديا مجرم ولا يتفق مع آداب المهنة

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن تداول العلاج والوصفات الطبية وبيع الأدوية على السوشيال ميديا أمر لا يتفق مع أداب المهنة ومجرم في اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك قانونا لتنظيم الإعلان عن الأدوية والوصفات الطبية في وسائل الإعلام، وهذا القانون لم يطبق رغم الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وأضاف "عبد الحي " في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس"، أن العلاج والتطبيب وبيع الأدوية على السوشيال ميديا تعتبر جريمة ولا يجب أن يسمح بها المجتمع، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور كرم جبر عقب ترأسه للمجلس الأعلى للإعلام وكان هناك محاولات بعدم السماح لأي طبيب بالظهور على شاشات التليفزيون إلا بعد الموافقة أو الاستعلام عنه في نقابة الأطباء حول حقيقة انضمامه لنقابة الأطباء والتحقيق من تخصصه الطبي.

وأوضح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء عقوباتها تأديبية وليست جنائية، قائلًا: "أقصى ما يمكن عمله شطب الطبيب من التداول ولا يمكننا منعه من الظهور على السوشيال ميديا ولو الوقائع وصلت لجرائم فهي تكون مسؤولية النيابة العامة".