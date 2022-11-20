تنفيذ 986 ندوة تثقيفية وتوعوية في الغربية حول دور الطب البيطرى

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تنفيذ 986 ندوة تثقيفية وتوعوية حول دور الطب البيطرى وأهميته في وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة بشكل عام، وعلي رأسها كيفية الوقاية من داء الكلب "السعار"، وإنفلونزا الطيور، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التوعية والإرشاد والتثقيف البيطري للمواطنين.

وقال "أنور" إن الندوات استهدفت أيضا توعية المواطنين بأعمال ومهام الطب البيطرى وجميع الخدمات وطرق وكيفية تقديمها، وأسلوب تقديم أى شكاوى، وكيفية التواصل مع الطب البيطرى حال الاحتياج لذلك.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوات تثقيفية وإرشاديه لطلاب المراحل المختلفة بمدارس المحافظة خلال الشهر الجارى، شملت 10 ندوات إرشادية وتثقيفية بتلك المدارس، للتوعية بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، خاصة مرضى السعار، وإنفلونزا الطيور وكيفية الوقاية منهما.

وأكد مشاركة مديرية الطب البيطري بالغربية، في تنفيذ فعاليات وتوصيات بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" وممثلى حملة “شارع أليف”، من خلال فريق من أطباء الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية وممثلي حملة “شارع أليف”، بتقديم الوعي لدى المواطنين بالشوارع، بضرورة التعامل الأمثل مع حيوانات الشارع ولتطبيق استراتيجية 2030 "مصر خالية من السعار"، وذلك من خلال التعقيم والتحصين.