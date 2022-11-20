مراته فضحته على فيس بوك .. القبض على شخص تعدى بالضرب على والدته المسنة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته (سيدة مسنة) بالضرب.

بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) وقيامه بالتعدى بالضرب على والدته (مسنة - ومقيمة رفقته) بمقبض معدنى وقيام زوجته بتصويره ونشر المقطع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.. وباستدعاء زوجته قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه مُنذ شهر تقريباً بهاتفها المحمول ونشره للانتقام من زوجها لخلافات بينهما ، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.