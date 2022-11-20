مشيرة خطاب للنواب: نقلة نوعية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود نقلة نوعية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أنه تم عقد اجتماع علي مستوي رفيع مع المجالس القومية المعنية اليوم في هذا الصدد.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب وعدد من أعضائه.







وقال أنس جعفر، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس انتهي من دراسة متكاملة حول بدائل الحبس الاحتياطي، متضمنة دراسات عربية وأجنبية في هذا الصدد من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن كثير من الدول العربية علي سبيل المثال استبدلت الحبس الاحتياطي بوسائل متعددة ومنها "الاسورة الإلكترونية".

وأشار جعفر، إلى أن المجلس انتهي أيضا من دراسة كاملة متضمنة مشروع قانون عن مكافحة الحض علي الكراهية مع دعم العيش المشترك، وهناك موضوعات من المتوقع أن ينتهي منها المجلس في شهر ديسمبر القادم ومنها مكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الشهود والمبلغين.

و لفت مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إلي أنه تم إعداد دراسة متكاملة عن زواج الأطفال و القاصرات، مطالبا فيها بتشديد العقوبات.