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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد.. مؤتمر لتسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، مؤتمر "تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالوادي الجديد"، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المُحافظة.

شارك في المؤتمر وفدا من الأطباء الأوروبين والمصريين، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، واللواء عصام القاضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سفاري مصر لسياحة الاستشفاء، والدكتور هاني مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

ناقش المؤتمر أبرز المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة والتي جعلت منها مقصدًا متميزًا للسياحة الاستشفائية، كما طُرحت الرؤى للنهوض بهذا القطاع، وتم استعراض عدد من التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية والتي تمتاز المحافظة بزراعتها.

وخلال كلمته أعرب المحافظ عن بالغ سعادته وترحابه بضيوف المحافظة الذين أتوها قاصدين التعرف على سحرها وبهاء طبيعتها، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي يُسفر عنها المؤتمر لتنشيط سياحة الاستشفاء بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والصحة.

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من جانبها أكدت غادة شلبي، ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة، لافتةً إلى أهمية هذا المؤتمر للنهوض بالسياحة الاستشفائية؛ في ظل تحول العالم إلى الأخضر والسعي لصون الطبيعة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (3)
جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر (4)
جانب من المؤتمر (5)
جانب من المؤتمر (5)
جانب من المؤتمر (6)
جانب من المؤتمر (6)
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